Simon Kjaer « Ça a été une aventure fantastique »

La déception était le sentiment qui dominait chez les Danois après leur élimination face aux Anglais. Mais Simon Kjaer et ses partenaires étaient logiquement fiers du parcours qu’ils avaient accompli.

Le Danemark a été la surprise de cette compétition. Le tournoi avait bien mal commencé également avec le malaise de Christian Eriksen. Mais suite aux deux premières défaites, la sélection s’est bien reprise pour accéder aux demi-finales de l’Euro 2020. Un parcours qui a pris fin face à une équipe anglaise trop forte, mais qui n’enlève rien aux qualités que les Danois ont montrées lors de la compétition.

Déclarations des Joueurs et du sélectionneur :

Kasper Hjulmand, sélectionneur du Danemark

« Bravo à l'Angleterre pour la finale. En premier lieu, je veux féliciter mon collègue Gareth (Southgate) sur la façon dont il a travaillé, avec des jeunes joueurs notamment, sur les valeurs qu'il a inculquées à son équipe. Il a fait du bon travail dans une fonction difficile. Nous sommes très déçus et c'est très dur pour moi d'en parler tout de suite. Peut-être que ce sera plus facile dans quelques jours.

Nous étions tellement proches de la finale. J'ai lu dans la presse qu'il n'y aurait pas dû y avoir de penalty donc c'est quelque chose qui m'énerve, je suis déçu. Je ne trouve pas les mots pour dire à quel point j'admire ce staff et ces joueurs, on a traversé tellement d'épreuves, nous avons deux joueurs qui ont sauvé un équipier (Christian Eriksen qui a eu un arrêt cardiaque durant le premier match, ndlr), on a joué du bon football. Je suis reconnaissant envers le Danemark, on avait besoin de ce support, de cette empathie, on a reçu beaucoup de soutien et c'était incroyable. Notre futur est plein d'espoir, ces gars sont incroyables et toute la nation peut être fière d'eux. C'est une équipe incroyable qui a fait un travail incroyable, gagnant le respect de tout un pays.»

Simon Kjaer, capitaine et défenseur du Danemark

« Ça a été une aventure fantastique. Je suis désolé que ce soit fini désormais, mais c'est comme ça. Le soutien que nous avons reçu dépasse tout ce que j'avais espéré. Je suis fier. Mais je suis aussi déçu que nous ne soyons pas allés jusqu'en finale. Nous avons très bien joué ce match. Par moments, nous avons eu des baisses de régime, mais cela ne nous a pas gênés. Si nous avions été un peu plus tranchants sur certaines occasions en première mi-temps, nous aurions pu marquer ce but supplémentaire.»

Martin Braithwaite, attaquant du Danemark

« Nous devons digérer mais nous reviendrons, bien sûr. Nous sommes fiers mais aussi très déçus car nous pensons qu'on aurait pu aller plus loin. La façon dont nous avons perdu rend les choses encore plus difficile à comprendre. Je dois faire attention à ce que je dis mais nous sommes déçus, à 100%. Nous avons un groupe incroyable et nous pourrons à coup sûr faire de grandes choses à l'avenir. »