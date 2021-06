1/8e : Suède – Ukraine (2-1) : L’Ukraine passe avec un but en or

Au terme d’un très belle rencontre entre deux équipes joueuses et séduisantes, l’Ukraine se qualifie à l’ultime minute de la prolongation. Cruelle pour la Suède qui s’est très bien battu.

Sur le papier, il s’agissait peut-être de l’affiche la moins alléchante, mais dans le jeu, le spectacle a été au rendez-vous. Les deux équipes ont été brillantes pendant l’intégralité de la rencontre. Au final, les Ukrainiens ont bénéficié de l’exclusion logique de Marcus Danielson au cours de la prolongation pour prendre l’avantage.

Ce qu’il faut retenir de la rencontre

Signé Zincheko. Il a été l’homme du match. Le défenseur de Manchester City a été très actif dans son couloir gauche, et son activité a été récompensée par un but superbe sur une reprise de volée somptueuse lors de l’ouverture du score (1-0, 27ème). Et surtout Oleksandr Zinchenko délivre un centre remarquable au bout de 120 minutes d’efforts pour trouver Artem Dovbyk, entré en jeu 15 minutes avant. L'attaquant de Dnipro marque l'équivalent d'un but en or à seulement quelques secondes de la fin de la prolongation. Entre temps, Forsberg avait égalisé dans les arrêts de jeu d’une frappe déviée, inscrivant son quatrième but de la compétition.

En seconde période, les deux équipes se sont créées de nombreuses occasions avec notamment trois montants (un poteau de part et d’autre, et une barre pour Forsberg). Au final, les deux équipes ont été séduisantes, et ce n’est que le carton rouge de Danielson qui a fait pencher la partie en faveur de l’Ukraine alors que le match a été somme toute très équilibré.

Les Buts

Suède - Ukraine : 1-2

0-1 : Zinchenko (27ème)

1-1 : Forsberg (43ème)

1-2 : Dovbyk (120+1)

Les chiffres de la rencontre

4

Buteur contre l’Ukraine, Emil Forsberg a inscrit son quatrième but de l’Euro. Il a été malchanceux puisqu’il a frappé deux fois les montants adverses à 1-1 en seconde période.

2

Déjà auteur d’une passe décisive au premier tour, Andriy Yarmolenko a une nouvelle fois offert un but à un partenaire, en l’occurrence Oleksandr Zinchenko grâce à une superbe passe de l'extérieur du pied gauche.

28

C’est le nombre de frappes que les deux équipes ont faites au cours de la rencontre. Les Ukrainiens en ont réalisé 15, et ont cadré quatre fois, alors que les Scandinaves ont tiré 13 fois pour trois frappes cadrées.

2

Après De Ligt pour les Pays-Bas, Danielson a reçu le second carton rouge de ces huitièmes de finale.

1

L’Ukraine va disputer contre l’Angleterre son premier quart de finale lors d’un Euro.