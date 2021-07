Suisse - Espagne (1-1) / La Roja jubile : "Nous devons gagner l'Euro"

EURO 2020 - Retrouvez les réaction des joueurs de l'équipe d'Espagne qui s'est qualifiée pour la demi-finale de l'Euro 2020, vendredi 2 juillet.

Les réactions

Mikel Oyarzabal, attaquant de l'Espagne

"Il ne fallait surtout pas que je le manque (le dernier tir au but, ndlr), heureusement il est entré. Sur le chemin (jusqu'au point de penalty), il y a beaucoup de choses qui passent par la tête et, en plus, le ballon était loin. Mais c'était clair pour moi."

"J'ai dit à Simon que ça allait être son jour. Quand Busi (Busquets, ndlr) a raté, j'ai dit que Simon allait en sauver trois. C'était mon tour pour le cinquième, mais c'est le travail de tout le monde, de De Gea, de Robert, de l'entraîneur des gardiens... Ce sont des choses qu'on travaille."

Simon : "Le football a été juste"

Unai Simon, gardien de l'Espagne

"Le football a été juste, nous avons mérité de nous qualifier. Nous devons vite oublier nos erreurs, mais aussi tourner la page de la qualification car nous avons un adversaire très difficile qui nous attend, quel qu'il soit. Contre le Betis (en quart de finale de Coupe du roi avec Bilbao, ndlr), j'avais déjà arrêté deux tirs au but."

"Je pense que lorsque j'étais enfant, j'en ai aussi arrêté quelques uns. Il faut voir chaque match comme un nouveau. Pour les demi-finales, il faut partir de la même manière, avec la tête focalisée sur la gagne. Nous devons gagner cet Euro."

Sur son câlin à Luis Enrique après la qualification

"J'étais un peu dans un autre monde quand je célébrais, mais c'est ce que mon corps me demandait de faire, je ne suis pas comme ça d'habitude. C'est un moment d'euphorie et j'ai épuisé toute ma rage et ma volonté. J'aurais donné le titre de meilleur joueur du match à Sommer (le gardien suisse, ndlr)."