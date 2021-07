Suisse - Espagne (1-1) / Petkovic : "Fier de mes joueurs"

EURO 2020 - Déçu par l'élimination de la Suisse, mais fier du parcours et de la prestation de la Suisse face à l'Espagne, en quart, Vladimir Petkovic

Sur le résultat du quart de finale

Vladimir Petkovic, sélectionneur de la Suisse

"Félicitations à l'Espagne, ils ont tout donné et ils ont gagné. Mais je suis très fier de mon équipe, de tous les joueurs. Malheureusement, un carton rouge a compliqué notre match pendant 45 minutes... "

"Mais mes joueurs sont les héros de la soirée. Ils auraient mérité de passer. On savait déjà que c'étaient des héros, parce qu'ils avaient déjà réussi quelque chose de grand."

Sur la séance de tirs au but

"Je leur ai dit qu'ils devaient puiser encore un peu d'énergie pour connaître le succès, mais on ne l'a pas trouvée. Les tirs au but, c'est la loterie, et cette fois on a perdu."

Sur Sommer

"Yann, c'est un héros. Il est impressionnant. Il n'a pas eu cette pointe de chance lors des tirs au but, et après on était fatigués, on a raté nos tirs..."

Sur le Bilan de l'Euro ?

"Ce sont des émotions mixtes... Beaucoup de fierté, parce qu'on a tout donné et on rentre à la maison la tête haute. Mais en même temps, on était très proches des demi-finales, et ça, ça n'arrive pas tous les ans..."

"Les sensations sont mélangées, mais il y a plus de positif que de négatif. Ca a été une compétition fantastique qui nous a fait grandir."