Suisse – Espagne : Compos, Stats, voilà ce qu’il faut savoir

Voilà ce qu’il faut savoir sur le quart de finale qui se joue vendredi 2 Juillet à Saint-Petersbourg entre la Suisse et l’Espagne, à suivre en direct sur TF1 à 18h00.

Le premier quart de finale de l’Euro 2020 oppose deux des équipes les plus prolifiques des huitièmes de finale. Contre l’Espagne, la Suisse va tenter de reproduire la performance qu’elle a réalisée face à l’équipe de France championne du monde.

Suisse – Espagne

Stade : Saint-Petersbourg (Russie)

Arbitre : Michael Oliver (Angleterre)

Compositions probables :

Suisse : Sommer – Elvedi, Akanji, Rodriguez – Widmer, Freuler, Zakaria, Shaqiri, Zuber – Embolo, Seferovic.

Sélectionneur : Vladimir Petkovic

Espagne : Unai Simon – Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Jordi Alba – Koke, Busquets, Pedri – Sarabia, Morata, Ferran Torres.

Sélectionneur : Luis Enrique

Les chiffres de la rencontre

11

L’Espagne est la meilleure attaque de la compétition avec 11 buts. Elle a inscrit 5 buts lors de ses deux derniers matches.

4

La Suisse compte dans ses rangs le meilleur passeur de la compétition avec Steven Zuber. Il a réalisé quatre passes décisives depuis le début de l’Euro, toutes lors des deux derniers matches.

0

L’Espagne est invaincue lors de l’Euro. Elle a concédé deux matches nuls lors de ses deux premiers matches, avant de remporter les deux suivants, le second lors de la prolongation.

3

Sur les 15 buts marqués lors des rencontres de la sélection espagnole, trois d’entre eux l’ont été contre leur camps (deux en faveur de la Roja). Cela représente le tiers des csc de la compétition.

3

Les deux équipes ont bénéficié de trois pénaltys depuis le début de la compétition. Deux pour l’Espagne et un pour la Suisse. Aucun des trois n’a été inscrit.

12

L’Espagne reste sur une série de 12 matches sans défaite. Elle a totalisé six victoires et six matches nuls.

2

Les deux équipes se sont affrontées deux fois en 2020 dans le cadre de la Ligue des Nations. A domicile, la Nati a concédé le nul 1-1, alors qu’à l’aller, les Espagnols s’étaient imposés 1-0.

1

La dernière victoire suisse contre l’Espagne remonte à la Coupe du monde 2010. C’était lors de la première journée de la phase de groupe (1-0). Ce sera la seule défaite des champions du monde espagnols lors du tournoi.