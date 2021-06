EURO 2020 - Merih Demiral, auteur d'un but contre son camp à la 53e minute de la rencontre Turquie - Italie, a marqué le premier but de la compétition.

L'Euro 2020 est bien ouvert. A la 53e minute de la rencontre, c'est l'Italie qui a marqué le premier but de la rencontre, et de la compétition, suite à un but contre son camp de Merih Demiral.

Le défenseur de la Juventus a repris involontairement un centre italien venu du côté droit et tapé Domenico Berardi. Largement dominée lors cette rencontre, la Turquie a été logiquement punie par la Squadra Azzura.