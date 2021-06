Turquie - Italie (0-3) / La Squadra se balade lors du match d'ouverture

EURO 2020 - Inspirée et supérieure, l'Italie a très bien entamée sa compétition après avoir dominé une faible Turquie (0-3), vendredi 11 juin, à Rome.

Turquie - Italie : 0-3 ( Groupe A)

Les buts : Demiral (53e CSC), Immobile (66e), Insigne (79e)

Ce qu'il faut retenir de la rencontre

L'Italie a totalement dominé ce match d'ouverture face à la Turquie et signé un succès plus que la logique au Stadio Olimpico.

Une jauge de 16 000 spectateurs a pu voir cette rencontre depuis le Foro Italico. Plus d'un an après la pandémie de Covid, et une saison jouée presque en intégralité à huis clos, le changement de cadre a été flagrant.

Largement dominée, la Turquie n'a tiré au but qu'à trois reprises en 90 minutes. Elle est même devenue la troisième nation depuis 1980 à ne pas tirer une seule fois au but en première période.

Ils ont dit

Roberto Mancini, sélectionneur de l'Italie

"Ce qui fait plaisir, c'est d'avoir donné des satisfactions à tous les Italiens. La Turquie est vraiment une équipe très forte, ce n'était pas facile comme début, pour un match d'ouverture. Mais je ne peux pas dire que j'ai été surpris, je suis ravi de notre performance."

"La faiblesse de l'équipe de Turquie? Je pense au contraire qu'on a disputé un grand match. On ne leur a pas permis de jouer. Ce n'est pas une équipe faible, ils comptent plein de grands joueurs dans leurs rangs. Mais je pense que c'est notre mérite de les avoir empêchés de développer leur jeu et de continuer à presser."

Ciro Immobile, attaquant de l'Italie

"On a eu du mal au début, on a essayé d'accélérer après avoir longtemps buté contre leur mur. En deuxième période, ils étaient plus fatigués, les espaces se sont ouverts. Je dédie ce but à ma femme et à mes parents, c'est beaucoup d'émotion ressentie ce soir."

Les 5 chiffres à retenir (avec OPTA)

La victoire 3-0 de l’Italie face à la Turquie est la plus large victoire de l’histoire obtenue lors d’un match d’ouverture sur un Euro.

L’Italie a remporté son 7e match au Stade Olympique en compétition majeure (Coupe du monde + Euro), n’en perdant aucun sur les 9 disputés (2 nuls). La Squadra Azzurra n’y a d’ailleurs encaissé aucun but lors de ses 8 derniers matches.

C’est la 1ère fois dans l’histoire de l’EURO que le 1er but du tournoi est inscrit contre son camp, Merih Demiral étant l’auteur de ce dernier face à l’Italie à la 53e minute. C’est également la 1ère fois que la Turquie encaisse un but contre son camp dans un EURO.

Lorenzo Insigne a été impliqué sur 12 buts lors de ses 12 derniers matches avec l’Italie (5 buts, 7 passes décisives), après n’avoir été impliqué que sur 6 réalisations lors des 30 précédentes rencontres en sélection.