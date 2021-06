Turquie - Italie (0-3) / Mancini : "On a disputé un grand match"

EURO 2020 - Le sélectionneur de l'Italie, Roberto Mancini, a eu e succès modeste après la victoire de l'Italie contre la Turquie (0-3), vendredi 11 juin, à Rome.

Sur le large succès de son équipe

"Ce qui fait plaisir, c'est d'avoir donné des satisfactions à tous les Italiens. La Turquie est vraiment une équipe très forte, ce n'était pas facile comme début, pour un match d'ouverture. Mais je ne peux pas dire que j'ai été surpris, je suis ravi de notre performance."

"La faiblesse de l'équipe de Turquie ? Je pense au contraire qu'on a disputé un grand match. On ne leur a pas permis de jouer. Ce n'est pas une équipe faible, ils comptent plein de grands joueurs dans leurs rangs. Mais je pense que c'est notre mérite de les avoir empêchés de développer leur jeu et de continuer à presser."

Si l'Italie fait partie des favoris du tournoi après cette victoire

"(rires) Il reste seulement six matches (jusqu'à la finale)... Ca me semble un peu long, il y a des équipes vraiment fortes. Je le répète, on est satisfait d'avoir fait un bon match. On tenait vraiment à bien commencer, pour divertir le public qui était dans le stade comme ceux qui étaient devant la TV."

"Les joueurs ont eu le mérite d'avoir beaucoup de patience, contre une équipe qui nous a laissé peu d'espaces. Mais on a fait un bon match, y compris en première période, quand on n'a pas réussi à marquer. Et la défense a été très bonne aussi."

Sur le penalty non sifflé en fin de première période après la main de Zeki Çelik

"Sincèrement, je n'ai pas revu l'action et du banc on n'a pas vu..."