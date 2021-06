Turquie - Italie (0-3) / Une action de classe : le superbe but d'Insigne Alexandre COIQUIL | Écrit pour

Le 11/06/21 à 22:59 , mis à jour le 11 juin 2021 à 23:00 | Par| Écrit pour TF1 Le 11/06/21 à 22:59 , mis à jour le 11 juin 2021 à 23:00 | Voir le site de Euro 2020 de football

EURO 2020 - A la 79e minute de la rencontre, Lorenzo Insigne a inscrit le troisième et dernier but du match d'ouverture entre la turquie et l'Italie.