Turquie – Pays de Galles (0-2) / Gareth Bale dans tous les coups

Le spectacle était au rendez-vous lors du match entre les deux équipes. Les Gallois ont pris les trois points lors d’une rencontre animée qui a vu Gareth Bale briller.

Après leurs performances en demi-teinte lors de la première journée, les deux équipes ont décidé de jouer pour leurs deuxièmes rencontre. Une réalisation d’Aaron Ramsey en fin de première période sur une superbe ouverture de Gareth Bale a permis aux Gallois de prendre le contrôle du match.

Gareth Bale aurait pu tuer le match à l’heure de jeu sur un pénalty qu’il avait lui- même provoqué, mais le joueur de Tottenham n’a pas cadré sa tentative. En fin de match, Merih Demiral avait la balle de l’égalisation mais Danny Ward a repoussé la tête du défenseur.

Dans les ultimes moments du match, Gareth Bale a délivré une nouvelle passe décisive suite à un joli slaloom pour Connor Roberts (0-2, 90+4). La défaite des Turcs est presque synonyme d’élimination.

Les chiffre à retenir

Turquie – Pays de Galle : 0-2

Buts :

0-1 : Aaron Ramsey (42éme)

0-2 : Connor Roberts (90+4)

0

En deux rencontres, les Turcs ne sont pas parvenus à inscrire le moindre but.

2

Gareth Bale a délivré deux belles passes décisives pour ses partenaires. Le capitaine gallois a néanmoins manqué un pénalty à l’heure de jeu.

33

Soit le nombre de frappes effectuées par les deux équipes au cours de la rencontre. Les Turcs ont tenté leurs chance 17 fois contre 16 pour les Gallois. Chaque équipe a cadré 5 tirs.

Ils ont dit (avec AFP)

Robert Page, sélectionneur gallois

« Je suis tellement fier des joueurs (...) Quelle performance ! Ce soir je suis le plus heureux des Gallois, je suis si fier de faire partie de tout ça. Le staff aussi mérite beaucoup de reconnaissance pour ce qu'on a fait. Quand on voit l'était d'esprit, la camaraderie, ça ne s'achète pas. Ils ont créé ça, il y a un groupe de cadres qui s'occupe des jeunes et des jeunes qui poussent les cadres, c'est très sain comme environnement. (Sur Gareth Bale) Il porte le brassard pour une raison. Tout le monde dans la vie a des coups durs, et rater le pénalty a dû en être un pour lui, mais bravo à lui pour avoir montré du caractère. »

Gareth Bale, capitaine du Pays de Galles

« Tout d'abord, je suis absolument ravi de la victoire. On s'est battu férocement, on a travaillé d'arrache-pied, comme on le fait toujours. J'ai raté un pénalty mais je pense avoir fait preuve de personnalité pour aider l'équipe à continuer à aller de l'avant. On avait besoin d'une victoire plus que tout mais le deuxième but est la cerise sur le gâteau. »

Senol Gunes, sélectionneur de la Turquie

« L'adversaire a joué plus prudemment. On a perdu beaucoup de ballons qui ont donné de bonnes occasions aux Gallois, surtout en première période. Ce sera difficile pour nous de se qualifier. On a perdu trop de ballons et quand cela arrive trop souvent on ne peut pas développer une bonne stratégie offensive. Le second but est dû à un manque d'attention de mes joueurs. L'adversaire était plus équilibré, avait un meilleur jeu collectif et a contrôlé le match. »