Ukraine - Angleterre / Compositions, stats : tout sur le quart de finale

EURO 2020 - Voici ce qu'il faut savoir sur le dernier quart de finale de la compétition qui opposera l'Ukraine à l'Angleterre, au Stadio Olimpico de Rome (21h00 sur TF1), samedi 3 juillet.

Ukraine - Angleterre : 1/4 de finale

Stade : Stadio Olimpico, Rome (Italie)

Où voir la rencontre ?

La rencontre sera à suivre sur TF1 et MYTF1 à 21h00.



Pour tout savoir sur le dispositif de TF1

Ils ont dit

Andrei Shevchenko, sélectionneur de l'Ukraine

"Nous avons déjà atteint notre objectif principal et tout le reste sera un bonus. Il y a probablement une pression différente sur l'Angleterre."

"Ils sont considérés comme des favoris mais tout le monde sait parfaitement que tout peut arriver dans le football. Nous nous préparons très sérieusement et nous voulons surprendre l'Angleterre."

Gareth Southgate, sélectionneur de l'Angleterre

"La fraîcheur mentale, c'est la clé. Notre équipe est forte, c'est certain. Ce n'est peut-être pas plus mal de jouer à l'extérieur. Il aurait été plus compliqué pour nous de rééditer une telle performance trois jours plus tard, à Wembley."

Compositions probables

Ukraine

Bushchan (G) - Karavaev, Zabarnyi, Kryvtsov, Matviyenko, Zinchenko - Sydorchuk, Stepanenko, Shaparenko - Yarmolenko, Yaremchuk

Angleterre

Pickford (G) - Walker, Stones, Maguire, Shaw - Rice, Phillips - Sancho, Mount, Sterling - Kane

Ce qu'il faut savoir

Ukraine

Absents : Besedin, Zubkov

Suspendus au prochain avertissement : Dovbyk, Shaparenko, Sydorchuk, Yarmolenko

Angleterre

Incertain : Saka

Suspendus au prochain avertissement : Foden, Maguire, Phillips, Rice

Les chiffres à savoir

2 - L'Ukraine dispute son deuxième quart de finale dans une compétition internationale après la Coupe du monde 2006. C'est en revanche son premier dans un Euro.

1 - L'Ukraine n'a battu l'Angleterre qu'une seule fois en 7 confrontations. Les deux dernières rencontres entre les deux nations ont donné deux nuls.

15 / 3 - Raheem Sterling a été impliqué sur 15 des 37 buts de sa sélection en qualifications, avec de marquer 3 buts en phase finale de cet Euro 2020.

0 - L'Angleterre n'a pris aucun but dans cet Euro.

Et les tirs au but ?

Ukraine

1 séance, 1 victoire : Coupe du monde 2006 (8e de finale)

Angleterre

9 séances, 3 victoires, 6 défaites