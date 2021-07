Ukraine - Angleterre / Les 4 chiffres à connaître sur le quart de finale

EURO 2020 - Voici cinq chiffres à connaître avant le quart de finale entre l'Ukraine et l'Angleterre, rencontre à suivre ce samedi 3 juillet sur TF1.

3

Chacun des 3 quarts de finale disputés par l’Angleterre à l’Euro s’est terminé par une séance de tirs au but. Après s’être qualifiés face à l’Espagne en 1996, les Three Lions avaient été éliminés par le Portugalen 2004 et l’Italie en 2012.

2

L’Angleterre est la 2e équipe n’ayant encaissé aucun but lors de ses 4 premiers matches d’une édition de l’EURO après l’Allemagne en 2016. La seule équipe ayant réussi la passe de 5 en tournoi majeur est l’Italie lors de la Coupe du Monde 1990.

3

Raheem Sterling a inscrit 3 des 4 buts de l’Angleterre à l’EURO 2020. Seuls Alan Shearer en 1996 (5) et Wayne Rooney en 2004 (4) ont plus souvent trouvé le chemin des filets pour les Three Lions lors d’une édition de la compétition.

5

Andriy Yarmolenko est impliqué sur 5 des 8 buts de l’Ukraine lors de l’EURO 2020 (2 buts, 3 passes décisives). Seul Andriy Shevchenko, son sélectionneur actuel, fut décisif aussi souvent avec l’Ukraine en tournoi majeur (4 buts, 1 assist).