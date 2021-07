Ukraine - Angleterre / Southgate : "La confiance est là"

EURO 2020 - Passé en conférence de presse, Gareth Southgate, le sélectionneur de l'Angleterre a expliqué que son groupe avait l'attitude parfaite pour aller loin dans le tournoi.

Southgate : "Bien de sortir de Wembley"

Gareth Southgate, sélectionneur de l'Angleterre

"Le match (contre l'Allemagne) a été intense mais n'a duré que 90 minutes, donc tout le monde va bien. On a un groupe de joueurs relevé et un banc solide, ça pourrait jouer en fin de match (...) Après le (huitième), on est vite passé à autre chose."

"On n'en est pas encore là où on veut arriver, cela n'a pas été très dur de se reconcentrer. La bonne attitude est là, la confiance est là. La foi aussi. C'est presque bien de sortir de Wembley parce que ça aurait été dur de recréer la même atmosphère trois jours plus tard. Avoir un autre endroit et un autre environnement est bon pour nous."

Sur les conditions de jeu

"Il ne fera pas aussi chaud que contre la Croatie (lors du premier match, joué à 15h00) et le soleil sera en train de se couchera donc ça sera plus supportable. Nos joueurs sont assez habitués à jouer sous ces températures."

"Il sera évidemment important de bien utiliser le ballon et d'avoir une stratégie de réhydratation, mais toutes les équipes ont ça, sincèrement (...) Il n'y aura pas de spectateurs anglais et ce sera très différent pour nous, mais les joueurs sont maintenant habitués à jouer dans des stades vides. Il faut créer sa propre atmosphère et ça demande d'avoir des leaders et on en a dans cette équipe."

L'Angleterre, en mode béton

Oleksandr Zinchenko, milieu de l'Ukraine

"Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Le fait que l’Angleterre n’ait pas pris de but à l'Euro montre qu’ils ont très bien défendu. Walker et Stones (ses coéquipiers de Manchester City, ndlr) font une très belle saison. Mais il n’y a pas d’équipe parfaite, toutes les équipes ont leurs points faibles."

"A ce stade de ce tournoi tout est possible. On fera de notre mieux, on va essayer de les surprendre. Mais, bien sûr, on réalise que pour réussir à passer ce tour, on va tous devoir jouer le meilleur match de notre vie."

Harry Maguire, défenseur de l'Angleterre

"Ce n'est pas que le travail d'une défense, c'est aussi celui d'un grand gardien et le travail une équipe en tant qu'unité, avec des attaquants infatigables qui ne laissent pas de temps aux défenseurs adverses de construire. C'est une effort collectif, mais c'est sympa en tant que défenseur central de garder sa cage à zéro et on a envie de continuer sur cette voie."