Ukraine – Autriche : Compos, stats, ce qu’il faut savoir sur le match

Euro 2020 – Retrouvez les compositions et les chiffres à savoir avant la rencontre entre la Ukraine et l’Autriche, décisive pour une place en huitième de finale.

Ce match du groupe C est littéralement un seizième de finale. La sélection qui remporte la rencontre terminera deuxième du groupe et elle accèdera en huitième. Un match nul permettrait aux Ukrainiens de rester deuxièmes grâce à une meilleure attaque. Avant ce match, chacune des deux équipes compte trois points avec une victoire et une défaite.

Ukraine – Autriche

Stade : Arena National (Bucarest)

Arbitre : Cuneyt akir (Turquie)

Composition de l’Ukraine :

Bouchtchane - Karavaïev, Zabarni, Matvienko, Mykolenko - Shaparenko, Sydorchuk, Zintchenko - Yarmolenko (cap), Yaremtchouk, Malinovski.

Sélectionneur : Andreï Shevchenko

Composition de l’Autriche :

Bachmann - Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba (cap) - Laimer, Schlager, Sabitzer - Grillitsch, Arnautovic, Baumgartner.

Sélectionneur : Franco Foda

Les chiffres à connaître sur la rencontre

4

Andriy Yarmolenko a marqué quatre des huit derniers buts de l’Ukraine. Un niveau de forme que l’attaquant de West Ham maintient lors de cet Euro, puisqu’il comptabilise 2 buts sur les 4 marqués par sa sélection.

0

Ni l’Autriche, ni l’Ukraine n’ont réussi dans leur histoire à passer la phase des poules lors de leurs précédentes participations à un Championnat d’Europe. Il n’est pas impossible que cette fois les deux nations accèdent aux huitièmes de finale.

3

C’est seulement la troisième opposition entre l’Ukraine et l’Autriche. Lors de deux précédentes rencontres jouées dans un cadre amical, chaque nation a obtenu un succès. Les Autrichiens se sont imposés 3-2 en 2012, alors que les Ukrainiens avaient gagné 2-1 en 2011.