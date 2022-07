Allemagne - Autriche (1-0) : voir l'immanquable raté par l'Allemagne !

Quelques minutes après avoir trouvé la barre d'une frappe géniale, Bühl rate l'immanquable devant le but vide ! Alors que l'Allemagne a terminé en tête du Groupe B avec le maximum de points, l'Autriche s'est remise de sa défaite contre l'Angleterre en enregistrant des victoires successives contre l'Irlande du Nord et la Norvège et prendre la deuxième place du Groupe A derrière les hôtes anglaises. L'Allemagne affrontera donc sa voisine Autrichienne pour la première fois en compétition avec pour enjeu une place en demi-finale !