Allemagne - Espagne (2-0) : voir les buts du match

Le groupe TF1 propose en exclusivité et en clair la compétition Euro Féminin de Football 2022 de l'UEFA qui se déroulera du 6 au 31 juillet 2022 en Angleterre.Dans ce cadre, vivez la rencontre Allemagne / Espagne diffusée sur TMC et commentée par le nouveau duo Sabrina Delannoy et Julien Maynard.