Allemagne - France (1-1) : voir la tête de Wendie Renard sauvée sur la ligne !

Revivez en vidéo l'énorme occasion de Wendie Renard lors de la demi-finale de l'Euro 2022 féminin Allemagne - France. A la 64e minute de la rencontre, après l'occasion de Selma Bacha, la capitaine des Bleues a envoyé un énorme coup de tête en direction de la cage allemande après avoir réceptionné un corner au second poteau. C'était la première fois de la demie que Renard venait mettre son traditionnel coup de tête sur coup de pied arrêté et le deuxième but n'était pas loin. Retrouvez la finale de l'EURO FEMININ DE FOOTBALL DE L'UEFA 2022 le dimanche 31 juillet prochain sur TF1 à 18H00. Cette rencontre qui opposera l'Angleterre à l'Allemagne à Wembley sera commentée par Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu avec Marine Marck sur le bord de terrain.