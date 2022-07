Allemagne - France (1-1) : voir l'égalisation géniale de Diani !

Revivez en vidéo le but égalisateur de Kadidiatou Diani lors de la demi-finale de l'Euro 2022 féminin Allemagne - France. A la 45e minute de la rencontre, alors que les Bleues étaient menées 1-0 et muselées par la Mannschaft, la joueuse du PSG a allumé un pétard du droit depuis les 18 mètres. Sa frappe est allée frapper la base du poteau droit avant de toucher le dos de Merle Frohms et d'entrer dans le but. C'est le premier but encaissé par l'Allemagne dans ce Championnat d'Europe. Retrouvez la finale de l'EURO FEMININ DE FOOTBALL DE L'UEFA 2022 le dimanche 31 juillet prochain sur TF1 à 18H00. Cette rencontre qui opposera l'Angleterre à l'Allemagne à Wembley sera commentée par Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu avec Marine Marck sur le bord de terrain.