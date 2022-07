Allemagne - France (2-1) : voir les buts du match

Revivez en vidéo tous les buts de la demi-finale de l'Euro 2022 féminin Allemagne - France (2-1). Il y a eu trois buts dans cette rencontre dans l'ensemble dominée par l'Allemagne. Alexandra Popp a marqué un doublé (39e, 75e) et donné la victoire à la Mannschaft. Avant la pause (45e), Merle Frohms, la gardienne de l'Allemagne, avait marqué contre son camp après une superbe frappe de Kadidiatou Diani. Les Bleues sont en lice pour l'EURO FEMININ DE FOOTBALL DE L'UEFA 2022 et comptent bien décrocher le premier titre de l'histoire de l'équipe de France féminine ! Une compétition qui se déroule en Angleterre et à suivre du 6 au 31 Juillet sur les antennes du groupe TF1. Les rencontres sont commentées par Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu avec Marine Marck sur le bord de terrain.