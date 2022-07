Allemagne - France (1-1) : voir l'occasion de Selma Bacha

Revivez en vidéo l'énorme occasion de Selma Bacha lors de la demi-finale de l'Euro 2022 féminin Allemagne - France. A la 63e minute de la rencontre, la milieu de terrain a failli marquer le deuxième but des Bleues avec une superbe frappe du pied droit frappée depuis l'intérieur de la surface de réparation et contre par Kathrin-Julia Hendrich. La joueuse de l'OL a reçu un superbe ballon de Kadidiatou Diani dans l'axe de la surface. Retrouvez la finale de l'EURO FEMININ DE FOOTBALL DE L'UEFA 2022 le dimanche 31 juillet prochain sur TF1 à 18H00. Cette rencontre qui opposera l'Angleterre à l'Allemagne à Wembley sera commentée par Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu avec Marine Marck sur le bord de terrain.