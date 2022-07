Allemagne - France (2-1) : voir la nouvelle grosse occasion de Selma Bacha

Revivez en vidéo l'énorme occasion de Selma Bacha lors de la demi-finale de l'Euro 2022 féminin Allemagne - France. A la 63e minute de la rencontre, la joueuse de l'OL a encore mis le feu à une rencontre en frappant au but. Cette frappe puissante a été contrée au dernier moment par Kathrin-Julia Hendrich de la tête. Les Bleues de Corinne Diacre ont une nouvelle fois manqué d'adresse face au but lors de ce match contre la Mannschaft. Retrouvez la finale de l'EURO FEMININ DE FOOTBALL DE L'UEFA 2022 le dimanche 31 juillet prochain sur TF1 à 18H00. Cette rencontre qui opposera l'Angleterre à l'Allemagne à Wembley sera commentée par Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu avec Marine Marck sur le bord de terrain.