Allemagne - France (2-1) : voir le deuxième but allemand

Revivez en vidéo le deuxième but de l'Allemagne signé Alexandra Popp lors de la demi-finale de l'Euro 2022 féminin Allemagne - France. A la 76e minute de la rencontre, la capitaine de la Mannschaft a marqué le but du 2-1 suite à un magnifique coup de tête dans la surface de réparation. Arrivée lancée, elle a repris parfaitement le centre de Svenja Huth. Elle a marqué son 6e but de la compétition, le 4e de la tête dans cet Euro, et rejoint Beth Mead comme meilleure buteuse du Championnat d'Europe. Retrouvez la finale de l'EURO FEMININ DE FOOTBALL DE L'UEFA 2022 le dimanche 31 juillet prochain sur TF1 à 18H00. Cette rencontre qui opposera l'Angleterre à l'Allemagne à Wembley sera commentée par Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu avec Marine Marck sur le bord de terrain.