Allemagne - France (Match amical)

Retrouvez en vidéo et en intégralité le Match Amical - Allemagne / France . Une rencontre amicale qui s'est déroulée à Dortmund. À moins d’un an de l’Euro 2024 organisé en Allemagne, du 14 juin au 14 juillet prochain, les Bleus de Didier Deschamps défieront pour un match amical international, la Mannschaft. Cette rencontre se déroulera cinq jours après le match France - République d'Irlande, diffusé sur TF1 le jeudi 7 septembre à 20h35 et comptant pour les qualifications à l’UEFA Euro 2024. Lors de leur dernière confrontation, remontant à la phase de groupes de l’Euro 2020, ce sont les français lors de leur entrée en lice, qui l'avait emporté 1 but à 0 face aux allemands. Cette rencontre amicale qui se déroulera à Dortmund, une première, au Signal Iduna Park sera diffusée en direct sur TF1 et sera commentée par Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu, avec Saber Desfarges.