Angleterre - Allemagne (1-0) : voir la frappe sur la barre de Magull !

Revivez en vidéo la superbe frappe de Lina Magull sur le poteau lors de la finale de l'Euro 2022 de football entre l'Angleterre et l'Allemagne à Wembley. A la 65e minute, la milieu de terrain a cavalé sur le côté droit balle au pied, avant d'envoyer un boulet de canon sur le poteau gauche de Mary Earps. La gardienne anglaise a même légèrement dévié cette frappe surpuissante. Cette occasion a été la réaction des joueuses de la Mannschaft après l'ouverture du score d'Ella Toone. L'Allemagne a souffert de l'absence d'Alexandra Popp, sa capitaine, blessée lors de l'échauffement, lors de cette finale du Championnat d'Europe féminin. L'EURO FEMININ DE FOOTBALL DE L'UEFA 2022 est terminé. Vous avez pu suivre cette compétition sur les antennes du groupe TF1 aux côtés de Grégoire Margotton, Bixente Lizarazu et Marine Marck pour les rencontres de l'équipe de France féminin. Mais également avec Julien Maynard et Sabrina Delannoy. Vos rendez-vous pour la fin de l'année 2022 : La Coupe du monde féminine de rugby (8 octobre - 12 novembre) en Nouvelle-Zélande avec les Bleues de l'équipe de France en quête de sacre. Et la Coupe du monde FIFA, Qatar 2022 (21 novembre - 18 décembre) où les Bleus de Didier Deschamps, Kylian Mbappé, Karim Benzema et Antoine Griezmann essaieront de ramener une troisième étoile sur le maillot frappé du coq. Les joueurs de l'équipe de France reviendront également à la rentrée pour la suite de la Ligue des nations de l'UEFA.