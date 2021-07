Angleterre - Allemagne (1 - 0) : Voir l'incroyable loupé de Muller en vidéo !

Revivez sur MYTF1 l’incroyable manqué de Thomas Muller ! Après un ballon récupéré par Toni Kroos dans les pieds de Sterling, les Allemands partent en contre. Kai Havertz hérite du ballon et lance à la limite du hors-jeu Thomas Müller. L’attaquant allemand part depuis le rond central pour aller défier Pickford. Il résiste aux retours de Stones et Walker qui tentent de le rattraper. A l’entrée de la surface le numéro 25 allemand est en face à face avec le gardien anglais mais la frappe qu’il déclenche manque de précision et passe au ras du poteau droit de Pickford ! Quel manqué pour Thomas Müller qui pouvait remettre les deux équipes à égalité !