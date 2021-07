Angleterre - Allemagne (2 - 0) : Harry Kane débloque enfin son compteur but !

Retrouvez sur MYTF1 le but de Harry Kane ! En fin de rencontre, les équipes bénéficient de plus en plus d’espace. Et sur un ballon récupéré par Luke Shaw dans le rond central, le défenseur anglais progresse au sein du camp allemand sans être attaqué. A 25 mètres des buts, il décale sur la gauche Jack Grealish qui rentre dans la surface et prend son temps pour centrer. Son ballon est repris par Harry Kane de la tête qui trompe Manuel Neuer. Wembley explose suite au second but de l’Angleterre, synonyme de qualification pour les quarts de finale de l’Euro !