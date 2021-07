Angleterre - Allemagne (2 - 0) : Voir tous les buts du match en vidéo

Revivez sur MYTF1 tous les buts de la rencontre entre l’Angleterre et l’Allemagne. C’est en fin de seconde période que tout s’est décidé. Raheem Sterling est au début et à la conclusion d’un beau mouvement collectif. En combinant avec Kane puis Grealish, le ballon arrive finalement dans les pieds de Shaw qui centre en première intention pour Sterling qui ouvre le score. Dix minutes plus tard, Shaw perfore la défense allemande pour décaler Grealish qui centre pour Kane dont la tête trompe Neuer. L’Angleterre est en quarts de finale de l’Euro !