Angleterre - Allemagne (2-1) : voir le but libérateur de Kelly !

Revivez en vidéo le deuxième but des Lionesses lors de la finale de l'Euro 2022 de football entre l'Angleterre et l'Allemagne à Wembley. A la 111e minute, lors de la seconde période de la prolongation, Chloe Kelly a délivré l'enceinte londonienne en marquant le deuxième but de son équipe suite à un tir du droit à bout portant sur corner. Celui-ci a vu un énorme cafouillage au sein de la défense allemande, notamment un ballon mal repoussé par la gardienne Merle Frohms. Revivez en vidéo le show de l'auteure-compositrice-interprète Becky Hill. La auréate d'un BRIT Award était la tête d'affiche du spectacle d'avant-finale de l'EURO féminin de l'UEFA 2022 entre l'Angleterre et l'Allemagne à Wembley. Ce sont les Lionesses qui ont remporté cette finale à domicile face à la Mannschaft (2-1) et décroché leur premier sacre international chez les féminines. L'EURO FEMININ DE FOOTBALL DE L'UEFA 2022 est terminé. Vous avez pu suivre cette compétition sur les antennes du groupe TF1 aux côtés de Grégoire Margotton, Bixente Lizarazu et Marine Marck pour les rencontres de l'équipe de France féminin. Mais également avec Julien Maynard et Sabrina Delannoy. Vos rendez-vous pour la fin de l'année 2022 : La Coupe du monde féminine de rugby (8 octobre - 12 novembre) en Nouvelle-Zélande avec les Bleues de l'équipe de France en quête de sacre. Et la Coupe du monde FIFA, Qatar 2022 (21 novembre - 18 décembre) où les Bleus de Didier Deschamps, Kylian Mbappé, Karim Benzema et Antoine Griezmann essaieront de ramener une troisième étoile sur le maillot frappé du coq. Les joueurs de l'équipe de France reviendront également à la rentrée pour la suite de la Ligue des nations de l'UEFA.