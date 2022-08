Angleterre - Allemagne (2-1) : voir le résumé du match

Revivez en vidéo le résumé de la finale de l'Euro 2022 de football entre l'Angleterre et l'Allemagne (2-1) à Wembley. Dans cette finale fermée et très engagée, les Anglaises ont réussi à gagner le premier trophée de leur histoire sur la scène internationale, et donc leur premier Championnat d'Europe. Plus entreprenantes offensivement dans l'ensemble malgré la configuration du match, les joueuses de Sarina Wiegman ont fait la différence physiquement lors de la seconde période de la prolongation. Ella Toone (62e) et Chloe Kelly (110e) ont marqué les buts pour les Lionesses. Lina Magull avait égalisé en fin de seconde période (79e). Mais les Allemandes ont payé cher l'absence de dernière minute sur blessure de leur capitaine Alexandra Popp. L'attaquante avait d'ailleurs marqué les deux buts en demie contre l'équipe de France de Corinne Diacre. Pour l'Angleterre, cette victoire à l'Euro 2022 a été le premier sacre depuis la Coupe du monde football messieurs de 1966. Une compétition remportée à domicile à l'époque par l'équipe menée par Sir Bobby Charlton, Gordon Banks et Geoffrey Hurst. Tout un pays a d'ailleurs célébré cette victoire après le coup de sifflet final. Cette finale de l'Euro a également battu le record de la meilleure affluence pour une rencontre de football féminin avec 87 192 spectateurs présents à Wembley, à Londres. L'EURO FEMININ DE FOOTBALL DE L'UEFA 2022 est terminé. Vous avez pu suivre cette compétition sur les antennes du groupe TF1 aux côtés de Grégoire Margotton, Bixente Lizarazu et Marine Marck pour les rencontres de l'équipe de France féminin. Mais également avec Julien Maynard et Sabrina Delannoy. Vos rendez-vous pour la fin de l'année 2022 : La Coupe du monde féminine de rugby (8 octobre - 12 novembre) en Nouvelle-Zélande avec les Bleues de l'équipe de France en quête de sacre. Et la Coupe du monde FIFA, Qatar 2022 (21 novembre - 18 décembre) où les Bleus de Didier Deschamps, Kylian Mbappé, Karim Benzema et Antoine Griezmann essaieront de ramener une troisième étoile sur le maillot frappé du coq. Les joueurs de l'équipe de France reviendront également à la rentrée pour la suite de la Ligue des nations de l'UEFA.