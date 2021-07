Angleterre - Allemagne : Voir le résumé du match en vidéo

Revivez sur MYTF1 le résumé de la rencontre entre l’Angleterre et l’Allemagne. Au cours du premier quart d’heure, Sterling inquiète Neuer d’une superbe frappe de plus de 25 mètres. Timo Werner a aussi eu la balle du 1-0 à la demi-heure de jeu, mais là encore c’est le gardien qui s’impose. Au retour des vestiaires, Pickford a une nouvelle fois démontré tout son potentiel sur une reprise de volée puissante de Kai Havertz. C’est finalement en toute fin de match que tout va se jouer. Sterling est à la conclusion d’une action qu’il a initiée pour ouvrir le score. Müller manque ensuite l’égalisation lors d’un face à face avec Pickford et c’est finalement Harry Kane qui inscrit le but du KO à cinq minutes de la fin ! Qualification 2-0 méritée pour les Anglais qui n’ont toujours pas pris de but !