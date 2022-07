Angleterre - Autriche : Quand le show d'avant match fait tousser nos commentateurs...

La pyrotechnie c'est spectaculaire et le show d'avant-match réussi, mais malheureusement quand la fumée remonte avec le vent vers la cabine des commentateurs, ca coince un peu. Premier match et premier fou rire pour Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu.