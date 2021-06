Angleterre - Ecosse (0 - 0) : Voir la mêlée dans la surface écossaise en vidéo

Revivez sur MYTF1 l'action confuse en fin de match lors de la rencontre Angleterre - Ecosse (groupe D) qui se joue à Wembley. Dans ce 115e derby de l'histoire, c'est l'Angleterre qui a le plus de situations devant le but, mais elle n'a pas réussi à trouver l'ouverture tout au long des 90 minutes. Parfait symbole de cette impuissance chronique pour les coéquipiers de Harry Kane : à la 90e+1 minute, une séquence offensive s'est terminée en mêlée de rugby dans la surface adverse. Un cafouillage, des joueurs au sol, un ballon que tous les joueurs tentent de récupérer, et au final, la défense écossaise a pu s'en sortir !