Angleterre - Ecosse (0 - 0) : Voir la tête sur le poteau de Stones en vidéo

Revivez sur MYTF1 la première grosse occasion des Three Lions lors de la rencontre entre l'Angleterre et l'Ecosse (groupe D) qui se joue à Wembley. Pour ce 115e derby de l'histoire, les Anglais ont eu leur première occasion de la partie à la 11e minute. Sur un corner frappé par Mason Mount, John Stones s'est élevé plus que les autres pour balancer un énorme coup de tête sur le poteau gauche de David Marshall.