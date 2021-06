Angleterre - Ecosse (0 - 0) : Voir le sauvetage sur sa ligne de James en vidéo

Revivez sur MYTF1 l'énorme occasion de Lyndon Dykes lors de la rencontre Angleterre - Ecosse (groupe D) qui se joue à Wembley. Dans ce 115e derby de l'histoire, c'est l'Angleterre qui a le plus de situations devant le but, mais l'Ecosse a eu du répondant. A la 62e minute de la rencontre, Lyndon Dykes a placé une reprise du pied gauche depuis l'intérieur de la surface de réparation, sur corner, et collé une belle frayeur au public londonien. Mais Reece James, vainqueur de la Ligue des champions avec Chelsea il y a quelques semaines, a sauvé son camp avec une interception bien sentie.