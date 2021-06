Angleterre - Ecosse : Voir le résumé du match en vidéo

Revivez sur MYTF1, le résumé de la rencontre entre l'Angleterre et l'Ecosse (0-0), match comptant pour le groupe D de l'Euro 2020. A Wembley, sous la pluie, les deux nations n'ont pas réussi à se départager après une rencontre plutôt équilibrée et marquée par des occasions de chaque côté. John Stones et Mason Mount se sont illustrés côté anglais, tout comme Phil Foden à la création du jeu, mais pas Harry Kane une nouvelle fois maladroit et incapable de tirer au but. C'est la première fois de l'histoire que les deux nations se sont quittées sur un score nul et vierge à Wembley, l'antre des Three Lions.