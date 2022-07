Angleterre - Suède (0-0) : voir l'occasion de Sofia Jakobsson

Revivez en vidéo l'énorme occasion de Sofia Jakobsson lors de la demi-finale de l'Euro 2022 de football entre l'Angleterre et la Suède. Dès la 1ère minute de jeu dans ce match, la milieu offensif de l'équipe de Suède a vu sa tentative du pied gauche être repoussée par la gardienne des Lionesses, Mary Earps. Celle-ci a bien fermé son angle et mis en difficulté son adversaire. Les Bleues sont en lice pour l'EURO FEMININ DE FOOTBALL DE L'UEFA 2022 et comptent bien décrocher le premier titre de l'histoire de l'équipe de France féminine ! Une compétition qui se déroule en Angleterre et à suivre du 6 au 31 Juillet sur les antennes du groupe TF1. Les rencontres sont commentées par Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu avec Marine Marck sur le bord de terrain.