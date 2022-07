Angleterre - Suède (2-0) : l'énorme parade de Mary Earps

Revivez en vidéo le but de Lucy Bronze lors de la demi-finale de l'Euro 2022 de football entre l'Angleterre et la Suède. A la 48e minute, Lucy Bronze a marqué le deuxième but pour l'Angleterre après avoir repris de la tête un corner botté par Beth Mead, celle qui avait ouvert le score en première période. L'ancienne joueuse de l'OL n'a vu personne contrer sa tentative, pourtant peu puissante. Malgré une vérification de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR), ce but a été validé. Les Bleues sont en lice pour l'EURO FEMININ DE FOOTBALL DE L'UEFA 2022 et comptent bien décrocher le premier titre de l'histoire de l'équipe de France féminine ! Une compétition qui se déroule en Angleterre et à suivre du 6 au 31 Juillet sur les antennes du groupe TF1. Les rencontres sont commentées par Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu avec Marine Marck sur le bord de terrain.