Angleterre - Suède (3-0) : le coup de génie d'Alessia Russo

Revivez en vidéo le but d'Alessio Russo lors de la demi-finale de l'Euro 2022 de football entre l'Angleterre et la Suède. A la 68e minute, la joueuse de Manchester United a marqué l'un des plus beaux buts de la compétition suite à une talonnade tentée depuis l'intérieur de la surface de réparation. Entrée en jeu quelques minutes plus tôt à la place d'Ellen White, Russo avait d'abord buté sur la gardienne suédoise, avant de récupérer le ballon et tenter ce coup de génie. Un but qui rappelle celui marqué par John Carew lors d'un Real Madrid - OL, en Ligue des champions, lors de la saison 2005-2006 ! Les Bleues sont en lice pour l'EURO FEMININ DE FOOTBALL DE L'UEFA 2022 et comptent bien décrocher le premier titre de l'histoire de l'équipe de France féminine ! Une compétition qui se déroule en Angleterre et à suivre du 6 au 31 Juillet sur les antennes du groupe TF1. Les rencontres sont commentées par Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu avec Marine Marck sur le bord de terrain.