Angleterre - Suède (4-0) : le lob victorieux de Fran Kirby

Revivez en vidéo le but de Fran Kirby lors de la demi-finale de l'Euro 2022 de football entre l'Angleterre et la Suède. A la 78e minute, Fran Kirby a parachevé le chef d'oeuvre des Anglaises en marquant le quatrième but pour les Lionesses. La meneuse de jeu de Chelsea, qui avait vu que la gardienne suédoise était avancée, a tenté un lob en première intention après une passe d'Alessia Russo. Si Hedvig Lindahl a touché le ballon, elle n'a pas pu empêcher le ballon d'entrer dans son but. Les Bleues sont en lice pour l'EURO FEMININ DE FOOTBALL DE L'UEFA 2022 et comptent bien décrocher le premier titre de l'histoire de l'équipe de France féminine ! Une compétition qui se déroule en Angleterre et à suivre du 6 au 31 Juillet sur les antennes du groupe TF1. Les rencontres sont commentées par Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu avec Marine Marck sur le bord de terrain.