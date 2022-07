Angleterre - Suède (4-0) : voir les buts du match !

Revivez en vidéo tous les buts de la demi-finale de l'Euro 2022 de football entre l'Angleterre et la Suède (4-0). Les Anglaises ont déroulé lors de cette première demie du Championnat d'Europe féminin en passant quatre buts aux Suédoises au Bramall Lane Stadium de Sheffield. Beth Mead (34e), Lucy Bronze (47e), Alessia Russo (68e) et Fran Kirby (76e) ont marqué les quatre buts pour les Lionesses. On retiendra surtout la talonnade de génie de Russo, la joueuse de Manchester United et ce lob inspiré de Kirby, la meneuse de jeu de Chelsea. Les Bleues sont en lice pour l'EURO FEMININ DE FOOTBALL DE L'UEFA 2022 et comptent bien décrocher le premier titre de l'histoire de l'équipe de France féminine ! Une compétition qui se déroule en Angleterre et à suivre du 6 au 31 Juillet sur les antennes du groupe TF1. Les rencontres sont commentées par Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu avec Marine Marck sur le bord de terrain.