Antoine Griezmann et l’Euro : “C’est là où mon nom à commencer à rentrer dans la tête des fans“

L’histoire entre Antoine Griezmann et l’Euro, c’est une histoire qui commence en 2016. Pour l’attaquant des Bleus, c’est à ce moment-là que les supporters de l’Équipe de France commencent à se prendre d’affection pour le natif de Mâcon. Avec ses 6 buts inscrits, Griezmann aurait pu connaître un bonheur total lors de l’Euro en France, mais la défaite en finale laissera un petit goût d’inachevé. 5 ans plus tard, celui qui est devenu l’un des patrons des Bleus veut effacer ce souvenir amer. Et quoi de mieux qu’un match face au Portugal pour décrocher la 1ère place du groupe et s’affirmer encore un peu plus comme l’un des favoris de cet Euro 2020.