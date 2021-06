Belgique - Croatie (0 - 0) : Voir le poteau et la transversale des Belges en vidéo

EURO 2020, MATCH PREPARATOIRE - A six jours de son entrée en lice dans le Championnat d'Europe 2020 face à la Russie, à Saint-Pétersbourg, l'équipe de Belgique affronte la Croatie à Bruxelles en match amical. A la 31e minute de la rencontre, Romelu Lukaku et Yannick Carrasco ont tous les deux trouvé la barre transversale de la cage croate. Trouvé en pivot aux 25 mètres, le buteur de l'Inter a contrôlé le ballon de la poitrine dos au but, avant d'embarquer trois jours avec lui et trouver l'équerre suite à une frappe du pied gauche. Yannick Carrasco a ensuite trouvé la barre avec une reprise de la tête. Revivez cette action en vidéo sur MYTF1.