Belgique - Croatie (1 - 0) : Voir le but de Lukaku en vidéo

EURO 2020, MATCH PREPARATOIRE - A six jours de son entrée en lice dans le Championnat d'Europe 2020 de football face à la Russie, à Saint-Pétersbourg, l'équipe de Belgique affronte la Croatie à Bruxelles en match amical. A la 39e minute de la rencontre, Romelu Lukaku a ouvert le score après une action belge sur coup de pied arrêté. Suite à un centre de Dries Mertens, Jan Vertonghen a dévié le ballon vers Jason Denayer dans un premier temps. Le défenseur central de l'OL a ensuite remis le cuir vers Lukaku qui a repris le ballon du pied droit avec un geste acrobatique et trompé le gardien croate Dominik Livaković. Le buteur de l'Inter a marqué son 60e but en 93 sélections avec les Diables Rouges. Revivez cette action en vidéo sur MYTF1.