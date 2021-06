Belgique - Croatie : Voir le match de Lukaku en vidéo

EURO 2020, MATCH PREPARATOIRE - A six jours de son entrée en lice dans le Championnat d'Europe 2020 face à la Russie, à Saint-Pétersbourg, l'équipe de Belgique a battu la Croatie en match amical (1-0). Quatre jours après avoir été accroché par la Grèce (1-1), la sélection dirigée par Roberto Martinez s'est imposée sur la plus petite des marges face aux Vatreni, finalistes de la dernière Coupe du monde face à la France. Romelu Lukaku a marqué le seul but d'une rencontre plutôt pauvre et joué à huis clos. Le buteur de l'Inter a délivré les siens avant la pause avec une belle reprise d'acrobate dans la surface de réparation (38e). Omniprésent, l'ancien attaquant de Chelsea, Everton et Manchester United a été le principal danger pour la défense croate. Il avait lancé son match en trouvant l'équerre de la cage de Dominik Livakovic, le portier croate, avant de convertir sa deuxième grosse occasion avant la pause. Revivez les meilleurs moments de son match sur MYTF1.