Belgique - Croatie : Voir le résumé du match en vidéo

EURO 2020, MATCH PREPARATOIRE - A six jours de son entrée en lice dans le Championnat d'Europe 2020 face à la Russie, à Saint-Pétersbourg, l'équipe de Belgique a battu la Croatie en match amical (1-0). Quatre jours après avoir été accroché par la Grèce (1-1), la sélection dirigée par Roberto Martinez s'est imposée sur la plus petite des marges face aux Vatreni, finalistes de la dernière Coupe du monde face à la France. Romelu Lukaku a marqué le seul but d'une rencontre plutôt pauvre et joué à huis clos. Le buteur de l'Inter a délivré les siens avant la pause avec une belle reprise d'acrobate dans la surface de réparation (38e). Absent depuis la mi-mai, Eden Hazard a repris la compétition lors de cette rencontre. Le Madrilène a joué dix minutes en fin de match. Son coéquipier au Real Madrid, Luka Modric, a lui joué une heure. Revivez le résumé de la rencontre sur MYTF1.