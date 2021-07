Belgique - Italie (0 - 0) : Voir le but refusé de Bonucci en vidéo

Revivez sur MYTF1, le but refusé à Leonardo Bonucci lors du quart de finale de l'Euro 2020 entre la Belgique et l'Italie (1-2), rencontre qui s'est jouée à Munich. A la 13e minute, le joueur de la Juventus a pensé ouvrir le score, à la réception d'un coup franc dévié par Giorgio Chiellini. Malheureusement pour la Squadra, l'arbitre a annulé le but, après appel du VAR, pour une position de hors-jeu.