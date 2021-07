Belgique - Italie (0 - 1) : Voir le but de Barella en vidéo

Revivez sur MYTF1, l'ouverture du score de Nicolò Barella lors du quart de finale de l'Euro 2020 entre la Belgique et l'Italie (1-2), rencontre qui s'est jouée à Munich. A la 31e minute de la rencontre, Nicolò Barella a marqué le premier but de cette rencontre suite à une superbe frappe croisée du pied droit. C'est Marco Verratti qui a donné le ballon de but au joueur de l'Inter après avoir anticipé une mauvaise relance de Jan Vertonghen dans l'axe. Servi dans la surface, Barella s'est défait de trois joueurs avant d'allumer Thibaut Courtois.