Belgique - Italie (1 - 2) : Voir la détresse de Spinazzola en vidéo

Revivez sur MYTF1, la blessure de Leonardo Spinazzola lors du quart de finale de l'Euro 2020 entre la Belgique et l'Italie (1-2), rencontre qui s'est jouée à Munich. A la 76e minute, le latéral gauche italien s'est blessé lors d'une course dans son couloir. Le joueur de l'AS Rome, auteur d'un excellent match et parmi les meilleurs joueurs de ce Championnat d'Europe, s'est arrêté net, avant de se mettre à terre et sortir sur une civière, en larmes.