Belgique - Italie (1 - 2) : Voir le but sur penalty de Lukaku en vidéo

Revivez sur MYTF1, le but sur penalty de Romelu Lukaku lors du quart de finale de l'Euro 2020 entre la Belgique et l'Italie (1-2), rencontre qui s'est jouée à Munich. A la 45e minute de la rencontre l'attaquant de l'Inter a réduit le score sur penalty, obtenu après une faute de Giovanni Di Lorenzo sur Jérémy Doku, et marqué son 4e but de la compétition.