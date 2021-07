Belgique - Italie (1 - 2) : Voir tous les buts du match en vidéo

Revivez sur MYTF1, tous les buts du quart de finale de l'Euro 2020 entre la Belgique et l'Italie (1-2), rencontre qui s'est jouée à Munich. Il y a eu trois buts lors de cette rencontre très rythmée : deux pour l'Italie et un pour la Belgique, privée d'Eden Hazard. Nicolò Barella (31e) et Lorenzo Insigne (44e) ont marqué pour la Squadra Azzura. Romelu Lukaku a marqué avant la pause (45e), sur penalty, pour les Diables.